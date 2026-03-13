Zukunft der Nahversorgung: So lief die Bürgerversammlung in Dörlinbach

Der Arbeitskreis „Nahversorgung Dörlinbach“ stellte die Ergebnisse seiner Umfrage vor, bei der 736 Menschen mitgemacht haben.
Rund 150 Besucher kamen zur Versammlung, um sich über die Ergebnisse der Bürgerumfrage zur künftigen Nahversorgung zu informieren. Hintergrund ist die bevorstehende Schließung des Geschäfts IK Griesbaum in der Hauptstraße, in dem die Dörlinbacher an sieben Tagen in der Woche Lebensmittel und Getränke einkaufen können. Im Ort geht es jetzt darum, Lösungen zu finden, wie es mit der Lebensmittelversorgung danach weitergehen soll.