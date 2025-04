1 Lothar Ginader (rechts), Dietrich Pfeilsticker (Dritter von rechts) sowie Viola Behrens (Fünfte von rechts) gemeinsam mit Mednos-Ärzten und Casemanagern Foto: Roland Stöß

Arzt Lothar Ginader ist ins Stammheimer Feld umgezogen. Zusammen mit anderen bietet er im Medizinischen Versorgungszentrum künftig seine Dienste an. Die Praxis gehört der Genossenschaft Mednos an, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet sieht.









In Calw machte es zuletzt die Runde: Der Arzt Lothar Ginader, der seit Jahren gemeinsam mit Dietrich Pfeilsticker großen Patienten-Zulauf in seiner Praxis in der Bahnhofstraße hatte, ist nicht mehr dort angesiedelt.