So steht der SERC zu bevorstehender Entscheidung

Zukunft der Kunsteisbahn VS

1 Es geht auch um die Zukunft des Eishockey-Nachwuchses, wenn der Gemeinderat in seiner kommenden Sitzung über die Kunsteisbahn VS in Zeiten der Energiekrise berät. Foto: WildWings U 20

Für den SERC-Vorsitzenden Axel Schlenker ist die Empfehlung des Ausschusses in Sachen Zukunft der Kunsteisbahn VS eine richtige Entscheidung, von der sportlich und auch wirtschaftlich immens viel abhängt. Denn es geht um nicht weniger als um die Existenz des DEL-Standorts Schwenningen.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Vergangene Woche hat sich der Verwaltungsausschuss mit großer Mehrheit gegen eine Schließung der Kunsteisbahn in Zeiten der Energiekrise ausgesprochen. Damit der Betrieb weitergehen kann, muss das Ratsplenum am Mittwoch noch der Ausschussempfehlung folgen.

Folgekosten wären höher als mögliche Einsparungen

Würde dieser durch eine Schließung der Eisfläche beschädigt, und dies wäre unausweichlich, wenn die Kunsteisbahn wegfiele, so wären die Folgekosten viel höher als mögliche Einsparungen bei der Energie, äußert sich SERC in einer Pressemitteilung. Das macht Axel Schlenker im Vorfeld der Ratssitzung deutlich, ebenso wie die Tatsache, dass der Verein beide Eisflächen benötigt. "Wir können wenig gewinnen, aber sehr viel verlieren. Eine Ersparnis bei den Energiekosten durch eine Schließung stünde in keinem Verhältnis zu den finanziellen Folgen, die dadurch ausgelöst würden", sagt der Vorsitzende. "Diese kämen uns alle sehr viel teurer zu stehen."

Ökonomischer Nutzen ist nicht zu unterschätzen

Das wäre der Fall, wenn der Eissport dauerhaft beschädigt würde, der vor Ort einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor darstellt. Den ökonomischen Nutzen des eissportlichen Umfelds dürfe man laut Schlenker nicht unterschätzen. Die Wild Wings seien bekanntermaßen ein Aushängeschild, das die Doppelstadt bundesweit bekannt mache. Und sie generieren hohen Umsatz, auch bei ihren Geschäftspartnern. Am Profibereich hängen rund 50 Arbeitsplätze, die Hälfte davon in Vollzeit. Der SERC 04, als gemeinnütziger Verein ohne die Wildwings GmbH, hat einen Gesamtetat von 1,5 Millionen Euro, der kurzfristig nicht reduziert werden kann. Doch auch der Sportbetrieb im Umfeld der Profis und auch der Jugendteams spült sehr viel Geld in die Kassen von VS-Unternehmen.

Auch Eiskunstlauf betroffen

Im Eiskunstlauf ist der Standort Schwenningen aktuell nach Mannheim und Stuttgart das bedeutendste Leistungszentrum in Baden-Württemberg. Im Eishockey läuft bei den Schwenningern ein hochkarätiges Nachwuchsprogramm, das der Deutsche Eishockeybund (DEB) und die Deutsche Eishocky-Liga (DEL) mit fünf Sternen ausgezeichnet haben – mehr geht nicht. Das trägt Früchte: Zur Zeit stellt der SERC im Jugend- und Juniorenbereich fünf Nationalspieler. Das sind so viele wie noch nie in der langen Geschichte des Traditionsvereins.

"Wir sind ein Leistungsstandort", sagt Axel Schlenker. "Stünde keine Eisfläche zur Verfügung, weil Energie gespart werden soll, wären die Konsequenzen absehbar: Alle Top-Athleten würden uns verlassen, um woanders unter leistungsgerechten Bedingungen zu trainieren. Und sie würden nicht wieder zu uns nach Villingen-Schwenningen zurückkommen." Das würde nicht nur den Sport um Jahrzehnte zurückwerfen. Damit würden auch Einnahmequellen für Gastronomie und Hotellerie dauerhaft versiegen.

Es gibt Verträge mit den Wild Wings

Die am schmerzlichsten finanziellen Konsequenzen für die Stadt würden allerdings sofort spürbar: Die städtische Tochter Kunsteisbahn GmbH (KEB) hat mit den Wild Wings Verträge. Würde man sie brechen müssen, weil das Stadion aus Energiespargründen während der Saison nicht mehr zur Verfügung stünde, würde dies hohe Strafzahlungen nach sich ziehen. Das ist auch den Gemeinderatsfraktionen bekannt, heißt es in der SERC-Pressemitteilung schließlich.