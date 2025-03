Die Kirche in der Dorfmitte von Biesingen ragt ortsbildprägend in die Höhe, doch mittelfristig ist sie nicht mehr finanzierbar. In einer Informationsveranstaltung wurde auch die Idee angesprochen, die Trägerschaft für die Kirche zu übertragen.

Die Meldung, dass die Kirche mittelfristig wohl nicht zu halten sein wird, verbreitete sich in der Vorwoche wie ein Lauffeuer, weshalb die Verantwortlichen unter der Leitung von Pfarrer Jonathan Richter zu einer Infoveranstaltung in der Kirche einluden.

Der ehemalige Kirchengemeinderatsvorsitzende Martin Kalisch erklärte sich bereit, Licht ins Dunkel zu bringen und über die weiteren Schritte zu informieren.

Wenig Hoffnung machte er, dass es möglich ist, das Gotteshaus in seiner jetzigen Form weiterzubetreiben.

Auf der roten Liste

Vor rund 60 Anwesenden berichtete er angesichts der prekären finanziellen Situation von einem jährlichen Defizit von 12 000 Euro für Unterhalt und Betrieb der Kirche in Biesingen, die sich auf der roten Liste der evangelischen Landeskirche in Karlsruhe wiederfindet.

Das Defizit kommt aufgrund wegfallender Zuschüsse für alle Renovierungsarbeiten, eines gedeckelten Betriebskostenzuschusses von maximal 5000 Euro für die Biesinger Kirche und einer geforderte Rücklagenbildung von rund 3000 Euro zusammen. Geld, das sich hinsichtlich einer Begrenzung auf aktuell zwölf Regelgottesdienste pro Jahr nicht mehr aufbringen lässt. „Wir müssen einen Weg finden, der in die Zukunft führt,“ fasste Kalisch zusammen.

Er verriet, dass rund 60 Prozent aller Kirchen der Landeskirche ein ähnliches Schicksal blüht. „Derartige Diskussionen gibt es auch in der Stadt. Selbst die Kirche in Oberbaldingen wird in Gelb eingestuft und ist diesbezüglich nicht sicher,“ fügte er an, dass alles in Richtung Mega-Gemeinden tendiert.

Gegen Neiddiskussionen

Bürgermeister Jonathan Berggötz ergriff das Wort, als die Diskussion in Gefahr war, aus dem Ruder zu laufen. Er sprach sich gegen Neiddiskussionen aus, die Oberbaldingen als bevorzugt betrachteten. „Es geht um Transparenz und Offenheit und eine realistische Einschätzung der Situation“, stellte er mit Blick auf die seit Jahren sinkenden Mitgliederzahlen und das zurückgehende Interesse der jungen Menschen am Kirchenleben vor Ort fest.

Letztendlich gelte es, vorausschauend zu denken. Die Kirchengemeinde habe mehr Liegenschaften als sie benötigt, fügte Berggötz hinzu. Es gelte, gemeinsam eine optimale Lösung zu erarbeiten.

Martin Kalisch ergänzte, dass alle im selben Boot sitzen, die Kirchengemeinde zwar eigenständig, aber ohne eigenes Konto ist.

Eine Möglichkeit sah er auch, die Kirche einer anderen Trägerschaft zu übertragen.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Armin Wehre griff die Idee auf, mögliche weitere Zukunftspläne für die Biesinger Kirche in einem Arbeitskreis mit vier bis fünf Personen zu erarbeiten.

Arbeitsgruppe geplant

Angesicht des großen Interesses am Informationsabend und der regen Diskussion ist er zuversichtlich, dass sich eine „Arbeitsgruppe Zukunft“ findet. Er lud bei Interesse an einer Mitarbeit ein, sich bis Ende März auf der Verwaltung bei Ortsvorsteherin Tatjana Tröster zu melden.

Als Termin für ein erstes Treffen ist Mitte Mai vorgesehen, damit es möglich ist, mittelfristig einen Lösungsweg aufzuzeigen.

Die Kirche Biesingen gehört zur Kirchengemeinde Oberbaldingen, die rund 1300 Mitglieder zählt und auch die Gemeinden Biesingen, Sunthausen, Unterbaldingen, Heidenhofen, Immenhöfe und die Seniorenresidenz Hirschhalde umfasst.