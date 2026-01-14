Zuhörerkritik in Grenzach-Wyhlen: Benz will „Hallen nicht gegen Freibad ausspielen“

Keine der Hallen ist verzichtbar. Auch das Freibad steht nicht zur Disposition. Dies stellt Bürgermeister Tobias Benz nach Kritik von Bürgerseite im Technischen Ausschuss klar.
Stammgast Willi Halfter hatte im Rahmen der Bürgerfragestunde die Frage aufgeworfen, ob die derzeit wegen Wasserschadens geschlossene Hochrheinhalle nicht prinzipiell verzichtbar wäre. Die Gemeinde fahre Jahr für Jahr ein Haushaltsdefizit in Millionenhöhe ein, greife gleichzeitig aber in die Tasche, um etwa zwei Millionen Euro in die Hochrheinhalle zu stecken. Im Gegenzug werde zum Beispiel das aus dem Jahr 1958 stammende Freibad als Sanierungsfall immer weiter auf die lange Bank geschoben.