Zuhause bei den Drogen-Baronen: Durchsuchungen bei VS - Geld im Schrank, Koks auf dem Tablett

Razzia: SEK hebt Drogenring aus. Geldbündel versteckt, ein Anruf im Urlaub und eine Messie-Wohnung mit verwahrlosten Kindern. Polizisten schildern schockierende Einblicke.
Tag drei am Landgericht in Konstanz. Noch immer stellen sich im großen Drogenprozess um fünf Männer aus der Region viele Fragen. Was ihnen vorgeworfen wird, ist gewaltig: Sie sollen einen regelrechten internationalen Drogenring am Laufen gehalten haben. Den Stoff soll der Kopf der Bande in Spanien geordert haben. Die Coups müssen bis ins kleinste Detail durchgeplant gewesen sein. Nur so lässt sich erklären, wie dieses Geschäft über mindestens zwei Jahre und mehrere Ländergrenzen hinweg funktionieren konnte.