Zugverkehr Nordschwarzwald: So ist der aktuelle Stand bei der Kulturbahn nach dem Felssturz

Gute Nachricht für alle Pendler aus dem Kreis Calw in Richtung Pforzheim: Nach dem Felssturz verkehrt der Zug wieder laut Fahrplan. Doch anderswo gab es einen Hangrutsch.

Fast drei Wochen liegt der Felssturz auf die Gleise der Kulturbahn bei Calw zurück. „Der Hang ist gesichert“, teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montag auf Nachfrage mit. Das bedeutet zugleich, die Kulturbahn verkehrt wieder normal zwischen Wildberg/Station Teinach und Pforzheim. In Richtung Horb und Tübingen fuhr sie hinter Calw ohnehin planmäßig.

Allerdings ist inzwischen an anderer Stelle im Nagoldtal ein weiterer Brocken aus der Wand nach unten gerutscht.

Felssturz Mitte Januar hatte sich kurz nach dem alten Calwer Bahnhof, in Fahrtrichtung Horb, ein großer Steinblock aus der Buntsandsteinwand oberhalb der Gleise gelöst. Am frühen Morgen des 19. Januar überrollte ein Zug die Brocken. Das Ganze ging noch einmal glimpflich aus: Der Zug kam im Rudersbergtunnel zum Stehen, Lokführer und Fahrgäste blieben unverletzt.

Schienenersatzverkehr Dafür hatten Letztere einiges zu erleiden, bis sich der Schienenersatzverkehr mit Bussen eingespielt hatte. Das war, so schilderten es Fahrgäste und Bahn, erst vergangene Woche der Fall. Nun können Pendler aufatmen: Wie von der Bahn angekündigt, verkehrt die Kulturbahn seit Montag, 2. Februar auch von und nach Pforzheim wieder planmäßig.

S icherungsmaßnahmen Bei der Kontrolle der Buntsandsteinwand hatte das beauftragte Ingenieurbüro festgestellt, dass weitere Steine locker sind. Seither liefen oberhalb der Unglücksstelle Hangsicherungsmaßnahmen. Diese dauern an, erklärt die Bahnsprecherin. Die Kulturbahn könne dennoch fahren.

Laut Bahn wurde der Hang unter anderem mit Spritzbeton befestigt. Außerdem seien Anker zur Stabilisierung angebracht worden, genau wie Anker, an denen noch Netze befestigt werden sollen. „Man hat relativ viel vorgearbeitet“, erklärt die Sprecherin.

Die Kulturbahn fährt in Bad Liebenzell ein: Das war nach dem Felssturz fast drei Wochen lang nicht mehr der Fall (Archivfoto). Foto: Verena Parage

Hangrutsch Hangsicherungsmaßnahmen sind auch an anderer Stelle im Nagoldtal erforderlich. Entlang der B 463, zwischen Pforzheim-Dillweißenstein und Unterreichenbach, war es in der Nacht auf Mittwoch, 28. Januar, zu einem Hangrutsch gekommen.

An der Stelle steht zwischen der Buntsandsteinwand und der Straße bereits eine Art Fangzaun. Die abgerutschten Blöcke kamen augenscheinlich am Rand des Zauns und kurz vor der Fahrbahn zum Liegen. So wie es aussieht, hat sich der Block in nur geringer Höhe gelöst.

Spursperrung Mit 16 „Big Bags“, großen Sandsäcken, hat die Stadt Pforzheim die Stelle gesichert. Die Fahrspur hangseitig – von Unterreichenbach kommend – ist gesperrt, Ampeln regeln den Verkehr. Mitarbeiter der Stadt und ein Spezialunternehmen, „das auf die Beräumung solcher Gefahrenlagen spezialisiert ist“, haben die Stelle begutachtet und am Freitag geräumt. Sobald „die Verkehrssicherheit für eine Begehung hergestellt ist, erfolgt die geologische Bewertung gemeinsam mit Spezialisten des Regierungspräsidiums Freiburg“, erklärt Christian Schweizer von der Pressestelle der Stadt Pforzheim.

Danach soll das weitere Vorgehen festgelegt werden. „Aufgrund der Bedeutung der Bundesstraße wird mit höchster Priorität und Sorgfalt an einer schnellen Lösung gearbeitet“, teilt er weiter mit. Die einseitige Sperrung bleibt bis auf Weiteres Bestehen.

Als Auslöser für den Felsbruch „werden derzeit starke Temperaturschwankungen vermutet, wenngleich Niederschläge ebenfalls begünstigend gewirkt haben könnten“.

„Positiv hervorzuheben ist, dass die bestehenden Sicherungsmaßnahmen gegriffen haben. Dadurch gelangten kaum Erd- oder Felsmassen auf die Fahrbahn, und was am wichtigsten ist: Es kamen keine Personen zu Schaden“, erläutert Christian Schweizer.

Kontrollen Dennoch nehme das Grünflächen- und Tiefbauamt der Stadt Pforzheim den Vorfall zum Anlass, „zeitnah eine Begehung der Täler und kritischer Punkte zu veranlassen“. Ziel sei es, „die geologischen Formationen neu zu beurteilen und die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen zu überprüfen“.

Auch die Bahn behält die Hänge des Nagoldtals entlang der Kulturbahnlinie im Blick. „Immer“, erklärt die Bahnsprecherin. Zum einen bei regelmäßigen Kontrollen, zum anderen seien in Hängen, „wo es arbeitet“, eine Art Sensoren verbaut, die mögliche Veränderungen messen. „Die Sicherheit hat bei uns oberste Priorität.“