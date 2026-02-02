Zugverkehr Nordschwarzwald: So ist der aktuelle Stand bei der Kulturbahn nach dem Felssturz

Gute Nachricht für alle Pendler aus dem Kreis Calw in Richtung Pforzheim: Nach dem Felssturz verkehrt der Zug wieder laut Fahrplan. Doch anderswo gab es einen Hangrutsch.
Fast drei Wochen liegt der Felssturz auf die Gleise der Kulturbahn bei Calw zurück. „Der Hang ist gesichert“, teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montag auf Nachfrage mit. Das bedeutet zugleich, die Kulturbahn verkehrt wieder normal zwischen Wildberg/Station Teinach und Pforzheim. In Richtung Horb und Tübingen fuhr sie hinter Calw ohnehin planmäßig.