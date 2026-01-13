Zugverkehr in Horb und Sulz: Pro Gäubahn kritisiert Tunnel-Entscheid scharf

Der Planfeststellungsbeschluss für den Pfaffensteigtunnel ist laut Hendrik Auhagen ein „handfester Skandal“
Das Pro Gäubahn Landesbündnis kritisiert den am Freitag erteilten Planfeststellungsbeschluss für die Gäubahn scharf. Mit ihm rückt nach Auffassung des Bündnisses die von Deutscher Bahn und Politik geplante Kappung der Gäubahn einen entscheidenden Schritt näher. Der Pfaffensteigtunnel habe, so Katja Rommelspacher vom Tuttlinger Pro Gäubahn Bündnis, vor allem eine politische Beruhigungsfunktion und ist aus Sicht der Wirtschaftlichkeit und des Klimaschutzes eine völlige Fehlinvestition: Er solle Gäubahn-Anlieger ruhigstellen und den Widerstand brechen, den es längst auch bei Oberbürgermeistern entlang der Gäubahn gibt.