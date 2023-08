„In vielen Gesprächen mit Bürgern aus meinem Wahlkreis wurde ich in den vergangenen Monaten auf die untragbaren Verspätungen der Deutschen Bahn auf der Strecke IRE 6 Aulendorf – Stuttgart angesprochen. Auch ich selbst wie andere Berufspendler und Bürger, die in die Landeshauptstadt Stuttgart möchten, sind von diesen Verspätungen massiv betroffen. Vor allem werden wichtige Anschlüsse nicht erreicht“, sagt Thomas Bareiß.

Diese Situation hat der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen zum Anlass genommen, sich bei der Vorstandsvorsitzenden der DB Regio AG, Evelyn Palla, für mehr Pünktlichkeit auf der betroffenen Bahnstrecke zwischen Aulendorf und Stuttgart einzusetzen.

Nur 49 Prozent pünktlich

Aus den Pünktlichkeitswerten der Deutschen Bahn Baden-Württemberg geht hervor, dass die Pünktlichkeit auf der Strecke bei Ankunft in Stuttgart bei 49,08 Prozent liegt. Verspätungen sind bereits in Tübingen und Reutlingen so massiv, das Anschlüsse verpasst werden.

Bareiß ist entsetzt und fordert mit Nachdruck, Maßnahmen zu ergreifen, um mehr Pünktlichkeit auf der Strecke herzustellen. Wegen der dichten Belegung der Gleise im Stuttgarter Hauptbahnhof müssen die Züge der IRE-Linie zwischen Aulendorf und Stuttgart oftmals auf die Einfahrt in den Bahnhof warten. Das habe zur Folge, dass mehr als die Hälfte der Anschlusszüge nicht erreicht werde. Das führe zu massiven Verspätungen. Es bedürfe zwingend einer kurzfristigen Lösung bis zur voraussichtlichen Fertigstellung des Projekts Stuttgart 21 im Dezember 2025.

Darüber hinaus wird Thomas Bareiß in den nächsten Wochen zu einem Verkehrsgipfel einladen. „Unser gemeinsames Interesse sollte es sein, dass mehr Bürger aus unserer Region durch ein attraktives Angebot der Deutschen Bahn auf die Schiene wechseln. Wir im ländlichen Raum sind auf eine gute und vor allem pünktliche Verbindung in Richtung Stuttgart angewiesen. Der aktuelle Zustand ist nicht bis Ende 2025 hinnehmbar“, betont Bareiß.