Zugverkehr gestern und heute: So einmalig ist die Trossinger Eisenbahn

So einmalig ist die Trossinger Eisenbahn

1 Beeindruckt waren die schwedischen Eisenbahnenthusiasten von den vielen technischen Details und Originalteilen, die der Vorsitzende des Freundeskreises Trossinger Eisenbahn, Stefan Ade, im Eisenbahnmuseum vorführte – nicht zu vergessen eine kurze Fahrt auf dem Museumsgleis mit der historischen grünen Garnitur. Foto: Ingrid Kohler

Diese Gäste sind nicht alltäglich: 16 schwedische Eisenbahnenthusiasten sind begeistert vom historischen Zugmaterial und dem Blick in die Zukunft.









Link kopiert



Das „Trossinger Bähnle“, wie es von Einheimischen immer wieder liebevoll genannt wird, ist das ganze Jahr über Anzugspunkt für Liebhaber der Eisenbahnnostalgie. Insgesamt zehn Mondscheinfahrten, die meist jeden dritten Freitag im Monat stattfinden, zwei Sonderfahrten am Pfingst- und am Kilbemarkt, aber auch die Öffnungszeiten des Eisenbahnmuseums am ersten Sonntag des Monats von April bis Oktober geben den Besuchern die Gelegenheit, sich über die einzigartige Geschichte der Trossinger Eisenbahn zu informieren.