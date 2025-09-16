Zugverkehr: Brandstiftung an Bahn-Schaltkasten? Ermittler suchen Zeugen

1 Die Ermittlungen zu der mutmaßlich vorsätzlichen Brandstiftung an einem Sicherungskasten eines Stellwerks in Lehrte bei Hannover dauern an. Foto: Julian Stratenschulte/dpa Eine zerstörte Kabelanlage nahe Hannover hat für massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt. Welche Erkenntnisse haben die Ermittler?







Lehrte - Nach der mutmaßlichen Brandstiftung an einem Schaltkasten der Deutschen Bahn in Lehrte bei Hannover wertet die Polizei die am Tatort sichergestellten Spuren aus. Zudem hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen, wie ein Polizeisprecher in Hannover sagte. Erkenntnisse zum Motiv gibt es demnach nicht. Ein Bekennerschreiben sei nicht bekannt, sagte der Sprecher. Ihm zufolge haben die Ermittler derzeit auch keine Verdächtigen im Blick.