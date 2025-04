Zugverkehr: Bahnsperrungen über Ostern fordern Reisende heraus

1 Über Ostern werden sowohl die Schnellbahnstrecke Stuttgart-Mannheim als auch die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Reisende müssen sich über die Feiertage im Südwesten auf längere Fahrzeiten einstellen - sowohl auf der Strecke Mannheim-Stuttgart, als auch zwischen Karlsruhe und Basel. Grund dafür sind Sanierungen.









Stuttgart/Mannheim/Karlsruhe - Pünktlich zum Osterreiseverkehr sperrt die Bahn wegen Sanierungsarbeiten zwei zentrale Strecken in Baden-Württemberg: Von Gründonnerstag an ist die Schnellbahnstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart dicht. Von Karfreitag an wird dann auch die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel gesperrt. Zehntausende Reisende werden von längeren Fahrzeiten und Zugausfällen betroffen sein. Was steht genau an - und was können Fahrgäste tun: