Zugungück in Riedlingen: Bummeltempo an der Unglücksstrecke bei Riedlingen

Die Deutsche Bahn weiß fünf Wochen nach dem Zugunglück mit drei Toten immer noch nicht, wann die Gleise bei Riedlingen repariert sein werden. Tausende Pendler müssen Umwege nehmen.
Schockstarre in Oberschwaben: Nachdem am 28. Juli der Regionalexpress 55, der die Städte Sigmaringen und Ulm verbindet, beim Dörfchen Zell (Kreis Biberach) unweit der Stadt Riedlingen havariert ist, eilen tags darauf höchste politische Vertreter zum Wrack. Schließlich sind drei Menschen gestorben und 41 verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.