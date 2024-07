Zugunglück in Russland: Russland: Waggons von Passagierzug entgleist - Verletzte

1 Die russische Staatsbahn mit dem Logo RZD gilt als eines der wichtigsten Transportmittel im flächenmäßig größten Land der Erde. (Symbolbild) Foto: Ulf Mauder/dpa

Zugunglücke sind in Russland, dem flächenmäßig größten Land der Erde, vergleichsweise selten. Nun sind mehrere Waggons mit Passagieren entgleist.









Wolgograd - In Russland sind mehrere Waggons eines Passagierzugs in der Wolgaregion entgleist. Auf Videos in sozialen Netzwerken waren die umgekippten Waggons in unbewohntem Gebiet zu sehen. Es gibt nach ersten Informationen zahlreiche Verletzte. In dem Zug, der von Kasan, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tatarstan, nach Adler ans Schwarze Meer unterwegs gewesen war, sollen 800 Passagiere gewesen sein.