Zugspitzing am Belchen: Extremsport für das Essen der Kinder in Malawi

Mit dem Spendenevent Zugspitzing am Belchen können für ein Jahr über 1200 Kinder unterstützt werden. Initiator Jürgen Wetzel kündigt mit Herzblut das kommende Wochenende an.

2962 ist am kommenden Wochenende nicht nur eine beliebige Zahl. Für die 45 Teilnehmer des Zugspitzing am Belchen hat sie eine große Bedeutung. Denn, es ist die Strecke, die sie zurücklegen und zwar allesamt für einen guten Zweck – für Kinder in Malawi. Bereits zum dritten Mal ruft der Verein teamworx4 zu diesem außergewöhnlichen Spendenevent auf, ganz vorne mit dabei ist Initiator Jürgen Wetzel.

Laufen, Wandern, Radeln, Schwimmen stehen am kommenden Freitag, 22., und Samstag, 23. August, auf dem Programm. Mit dabei sind Triathleten, aber auch Teilnehmer, die nur eine Disziplin mitmachen, erzählt Wetzel im Gespräch mit unserer Redaktion.

Mit dem Rad Richtung Sonnenuntergang

Bereits am Freitagnachmittag startet das Event mit dem Schwimmen im Windgfällweiher – und auch hier werden 2962 Meter zurückgelegt. Am Abend dann geht es weiter für die Radfahrer, die ab 19 Uhr vier Mal von Schönau auf den Belchengipfel radeln und dabei 80 Kilometer zurücklegen. „Das wird unglaublich cool, weil wir zum Sonnenuntergang auf den Gipfel fahren“, freut sich Wetzel. „Das wird überragend“, schwärmt er am Telefon weiter, so gut gelaunt wie man ihn kennt.

Das Team von Mary’s Meals mit Jürgen Wetzel (Zweiter von links) auf den Rädern im vergangenen Jahr. (Archivbild) Foto: Wolfgang Grether

Am Samstagmorgen, ab 8 Uhr, starten dann die Wanderer und Läufer ab der Talstation am Belchen. Die Läufer legen auf der gesperrten Straße zum Belchen elf Mal vier Kilometer zurück, und die Wanderer laufen elf Mal zwei Kilometer auf dem Wanderweg nach oben. „Beide Gruppen werden etwa zur gleichen Zeit am Ziel sein“, sagt Wetzel.

Kinder mit Bildung und Ernährung versorgen

Neben den sportlich ambitionierten Teilnehmern gibt es noch eine wesentlich größere Anzahl an Menschen, die zwar nicht mitmachen, aber dennoch spenden. Denn das Zugspitzing ist für einen guten Zweck. „Mit 22 Euro kann man ein Kind ein Jahr lang mit Bildung und Ernährung versorgen“, sagt Wetzel. Mit dem Event wird „Mary’s Meals“ unterstützt. Die Institution versorgt an jedem Schultag über 2,6 Millionen hungrige Kinder in einigen der ärmsten Ländern der Welt mit einer nahrhaften Mahlzeit in der Schule. Die Aussicht auf eine gute Mahlzeit bringt diese Kinder in die Klassenzimmer und gibt ihnen die Energie zum Lernen und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

1200 Kinder konnten jeweils bei den letzten Zugspitzing für ein Jahr versorgt werden – genauso viele werden es auch dieses Mal sein, freut sich Wetzel.

„Es lohnt sich für alle Beteiligten“

Er freut sich über die große Resonanz. Beim ersten Mal sei es ein reines Pilotprojekt gewesen. „Da habe ich mal zehn Leute angefragt.“ 30 kamen vergangenes Jahr, dieses Jahr sind es 45. Es werde immer größer. „Zu groß darf es aber auch nicht werden“, sagt er. Doch Wetzel – der seit über 25 Jahren mit Charity-Aktionen wie dem Wasserlauf oder dem Schwarzwaldtrail aktiv ist, hat die Erfahrung gemacht, dass diese sich immer lohnen. Immer. Und überhaupt: „Jedes Kind zählt“, sagt er. „Aber es lohnt sich für alle Beteiligten.“

Wetzel freut sich darüber, wie die Menschen sich mit dem Projekt identifizieren, gerne im Schwarzwald in der Natur unterwegs sind. „Es wird eine Energie erzeugt, und die Leute werden in Bewegung gesetzt“, sagt er. Für ihn sei auch deshalb jetzt schon klar, dass das Event 2026 erneut stattfinden wird.

Und mit den Wetteraussichten auf das kommende Wochenende: „Es wird kühler, aber es bleibt trocken, das ist gut für alle“, ist er schon voller Vorfreude. „Schönes Wetter, der Belchen, tolle Jung und Mädels – da passt einfach alles.“

Spenden:

Auch wer nicht teilnimmt, kann spenden. teamworx4 e.V., Volksbank Freiburg, IBAN: DE41680900000033774109, BIC: GENODE61FR1​, Verwendungszweck: zugspitzing. Weiter Infos unter www.zugspitzing.de