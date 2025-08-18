Zugspitzing am Belchen: Extremsport für das Essen der Kinder in Malawi

Mit dem Spendenevent Zugspitzing am Belchen können für ein Jahr über 1200 Kinder unterstützt werden. Initiator Jürgen Wetzel kündigt mit Herzblut das kommende Wochenende an.
2962 ist am kommenden Wochenende nicht nur eine beliebige Zahl. Für die 45 Teilnehmer des Zugspitzing am Belchen hat sie eine große Bedeutung. Denn, es ist die Strecke, die sie zurücklegen und zwar allesamt für einen guten Zweck – für Kinder in Malawi. Bereits zum dritten Mal ruft der Verein teamworx4 zu diesem außergewöhnlichen Spendenevent auf, ganz vorne mit dabei ist Initiator Jürgen Wetzel.