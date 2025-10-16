Zugeparkte Straßen in Oberndorf: Stadt bereitet Park-Chaos auf dem Lindenhof ein Ende

Zugeparkte Straßen auf dem Lindenhof ärgern die Anwohner schon seit mehr als einem Jahr. Jetzt hat die Stadt offenbar reagiert.
„Was lange währt... hoffen wir, dass damit der Kreuzungsbereich wenigstens frei bleibt“ – in einer Oberndorfer Facebook-Gruppe ist das kollektive Aufatmen geradezu spürbar. Grund dafür sind die Zickzack-Linien, die jüngst in der Pfäfflinstraße aufgetragen wurden und damit im Kurvenbereich eine Parkverbotszone ausweisen. Manchem auf dem Lindenhof ist das aber offenbar noch nicht genug.