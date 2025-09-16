Zugausfälle in Horb und Eutingen: Bauarbeiten beeinträchtigen Bahnverkehr

Zu Einschränkungen im Zugverkehr von und nach Horb und Eutingen kommt es ab Freitag, 19. September.

Aufgrund von Brückenarbeiten kommt es im Zeitraum von Freitag, 19. September, ab 22 Uhr bis Montag, 22. September, um 2.30 Uhr zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr der DB Regio Baden-Württemberg. Betroffen sind laut DB Regio Baden-Württemberg die Regionalexpress-Linien RE 4 (Stuttgart – Konstanz) und RE 14a (Stuttgart – Horb – Rottweil). In diesem Zeitraum müssen Fahrgäste mit Zugausfällen, geänderten Fahrplänen sowie einem eingerichteten Ersatzverkehr mit Bussen rechnen.

Bei der Linie RE 14a entfallen die Verbindungen zwischen Oberndorf (Neckar) und Rottweil vollständig. Zusätzlich entfallen am 20. September die Fahrten von Eutingen um 6.36 Uhr nach Rottweil mit Ankunft um 7.23 Uhr sowie von Horb um 6.02 Uhr nach Eutingen mit Ankunft um 6.10 Uhr. Letztere Verbindung entfällt zudem auch am 22. September. Die Linie RE 4 ist im genannten Zeitraum durchgehend betroffen – alle Züge zwischen Konstanz, Rottweil und Stuttgart Hauptbahnhof fallen aus.

Ersatzverkehr mit Bussen

Als Ersatz verkehrt ein Schienenersatzverkehr mit Bussen, unter anderem zwischen Oberndorf (Neckar) und Rottweil. Außerdem wird an den Tagen 20. und 21. September eine Busverbindung um 5.30 Uhr ab Herrenberg über Eutingen (6.08 Uhr) bis Rottweil (7.22 Uhr) angeboten. Zusätzlich wird an diesen Tagen ein Sonderzug der Linie RE 14a eingesetzt, der um 5.31 Uhr in Rottweil startet, um 6.13 Uhr Horb erreicht und um 6.21 Uhr in Eutingen ankommt.

Auch der Fernverkehr ist von den Maßnahmen betroffen. Auf der IC-Linie 87 kommt es ebenfalls zu Zugausfällen und einem ergänzenden Ersatzverkehr mit Bussen.

Für die Ersatzverkehre werden verschiedene Haltestellen im Streckengebiet angefahren, unter anderem in Herrenberg (Bahnhof ZOB, Bussteig A), Gäufelden-Nebringen (Postamt), Bondorf bei Herrenberg (Bahnhof), Ergenzingen (Schlachthäusle), Eutingen im Gäu (Bahnhof sowie Ortsmitte), Horb (Bahnhof ZOB, Bussteig 1), Sulz am Neckar (Bahnhof Post), Oberndorf (Bahnhof ZOB, Bussteig A) und Rottweil (Bahnhof Bussteig A).

Keine Fahrräder erlaubt

Fahrgäste sollten beachten, dass aus Platzgründen keine Fahrräder in den Ersatzbussen mitgenommen werden können.

Reisenden wird empfohlen, sich unmittelbar vor Fahrtantritt in den digitalen Reiseauskunftsmedien zu informieren. Die aktuellen Fahrplandaten sind sowohl auf der Website www.bahn.de als auch in der DB Navigator App abrufbar.