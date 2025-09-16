Zugausfälle in Horb und Eutingen: Bauarbeiten beeinträchtigen Bahnverkehr

Zu Einschränkungen im Zugverkehr von und nach Horb und Eutingen kommt es ab Freitag, 19. September.
Aufgrund von Brückenarbeiten kommt es im Zeitraum von Freitag, 19. September, ab 22 Uhr bis Montag, 22. September, um 2.30 Uhr zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr der DB Regio Baden-Württemberg. Betroffen sind laut DB Regio Baden-Württemberg die Regionalexpress-Linien RE 4 (Stuttgart – Konstanz) und RE 14a (Stuttgart – Horb – Rottweil). In diesem Zeitraum müssen Fahrgäste mit Zugausfällen, geänderten Fahrplänen sowie einem eingerichteten Ersatzverkehr mit Bussen rechnen.