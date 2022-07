1 Im Rottweiler Bahnhof geht es ab Samstag für die Gäubahn nicht weiter. Foto: Otto

Auf der Bahnstrecke zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Rottweil starten am Samstag Bauarbeiten. Deshalb gibt es massive Behinderungen im Regionalverkehr.















Link kopiert

Rottweil/Stuttgart - Für viele Pendler und Gäubahnfahrer gab es im Mai eine böse Überraschung. Denn dort wurde bekannt, dass es zwischen dem 30. Juli und dem 11. September zur Totalsperrung der Gäubahn kommen würde. Getreu dem auch auf Flyern gedruckten Slogan "Auf der Gäubahn haben unsere Baustellen wieder das ganze Jahr Saison", gibt es einiges zu tun.

Änderungen zusammengefasst

Zwischen Eutingen im Gäu (Landkreis Freudenstadt) und Rottweil geht unter anderem infolge der Inbetriebnahme eines neuen elektronischen Stellwerks in Horb und Vorbereitungen für den zweigleisigen Ausbau zwischen Horb und Neckarhausen in 2023 nichts mehr. In den Bahnhöfen Horb, Eutingen, Eyach und Neckarhausen finden Kabeltiefbauarbeiten statt. Zusätzlich gibt es Tunnelarbeiten zwischen Rottweil und Talhausen.

Wir haben die Änderungen im Regionalverkehr zusammengefasst: Die Züge der Linie RE 14a/RB 14a (Stuttgart-Rottweil) fallen vom Samstag, 30. Juli, bis 19. August zwischen Eutingen im Gäu (Kreis Freudenstadt) und Rottweil aus. Vom 20. August bis 11. September fallen die Züge zwischen Horb und Rottweil aus.

Die Züge der Linien IRE 4A/RE 4 (Stuttgart-Konstanz) fallen komplett zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Konstanz aus.

Die meisten Züge der Linien RE 14a/RB 14a und RE 14b/RB 14b (Stuttgart-Freudenstadt) enden/beginnen in S-Vaihingen/Böblingen. Die Züge fallen zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und S-Vaihingen/Böblingen aus.

Pendler brauchen länger

Dies hat erhebliche Folgen für die Pendler: Eine Fahrt von Rottweil nach Stuttgart Hauptbahnhof dauert in den Sommerferien 242 Minuten. Die Reisezeit verdreifacht sich. Und der Streckenverlauf nimmt absurde Züge an. Von Rottweil geht’s entweder in vier Stunden und fünf Minuten über Tuttlingen und Ulm nach Stuttgart. Oder in vier Stunden über Villingen und Karlsruhe. Zeitlich entspannter ist es, wenn man mit der Linie RE 14 von Horb nach Stuttgart fahren will. Aus 52 Minuten werden 77 bis 113 – dank Alternativen über Rottenburg und Tübingen.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Für manche womöglich nur ein schwacher Trost, aber die Bahn richtet einen Schienenersatzverkehr ein. So fahren zwischen 30. Juli und 19. August zwischen Eutingen und Rottweil Ersatzbusse mit Zwischenhalt in Horb, Sulz und Oberndorf. Vom 20. August bis zum 11. September fahren Busse zwischen Horb und Rottweil – mit Halt in Sulz und Oberndorf. Vom 30. Juli bis 11. September werden zudem Direktbusse zwischen Rottweil und Herrenberg angeboten. Die Fahrpläne des Nahverkehrs, der IC-Züge und der Ersatzbusse sind aufeinander abgestimmt, teilt die DB mit.

Matthias Lieb, Vorsitzender des Verkehrsclubs Deutschland, Landesverband Baden-Württemberg, hält die Vollsperrung für alternativlos: "Nach Jahrzehnten des Stillstands passiert endlich mal was. Mittelfristig ist es gut für die Gäubahn", sagte er zuletzt.