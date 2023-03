1 Kommt nicht immer: die Kulturbahn. Foto: Klormann

Bis 16.48 Uhr ist an Gleis 1 in Calw die Welt in Ordnung. Der Bahnsteig ist relativ voll, die ersten Arbeitnehmer haben Feierabend, etliche Jugendliche Schulschluss. Sie alle warten auf die Kulturbahn von Horb in Richtung Pforzheim. Abfahrt: 16.50 Uhr. Bis plötzlich, zwei Minuten vorher, statt des einfahrenden Zugs eine Durchsage kommt und die Anzeige sich verändert. Die schlechte Nachricht lautet sinngemäß: RB 74 entfällt wegen eines kurzfristigen Personalausfalls. Die Bahn bittet angesichts der Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. Das war am Dienstag, 28. Februar.