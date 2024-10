1 Der Mann wurde von einem einfahrenden Zug am Gmünder Bahnhof erfasst. (Symbolbild) Foto: dpa/Jonas Walzberg

Am Bahnhof in Schwäbisch Gmünd ist am Sonntag ein Mann von einem Zug erfasst worden. Der 35-Jährige erlag seinen Verletzungen.









Zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang ist es am Sonntag am Bahnhof in Schwäbisch Gmünd gekommen.