Und das kam so: Sie wollte an Ostern mit dem Zug vom Bodensee in Richtung Heimat. In St. Georgen sollte die Bahn abends ankommen. Der Umstieg in Singen mit Fahrtrichtung Karlsruhe funktionierte noch reibungslos.

Weder Anzeige noch Durchsage

Doch dann ging es los: „Es funktionierte keine Anzeige im Zug. Und auch Ansagen per Lautsprecher gab es keine“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir haben nicht gesehen, wo wir sind“, erzählt Edeltraud Kopp.

Obendrauf kamen noch Probleme mit der Lok, weshalb es einen plötzlichen Stopp mitten auf der Strecke gab. Daher konnten sich die Fahrgäste auch nicht mehr am Fahrplan orientieren, um den richtigen Ausstieg zu erwischen. „Eine Familie mit Kindern, die sich nicht auskennt, wäre da verloren gewesen“, ist sie sich sicher.

Schemenhafte Bahnhöfe

Edeltraud Kopp erkannte die dunklen Bahnhöfe schemenhaft und war dann irgendwann wieder in St. Georgen am richtigen Bahnhof. Allerdings hatte sie bei der Fahrt einen Nervenkitzel, auf den sie gerne verzichtet hätte. Sie habe die Zugfahrt bezahlt – und dann solch ein Chaos.

Nun ist sie sich sicher: „Das nächste Mal nehme ich das Auto. Da stehe ich lieber 30 Minuten im Stau als so etwas“ – auch wenn von der Politik das Umsteigen auf die Bahn gewünscht werde.