Zug entgleist bei Riedlingen: Landwirt war als einer der Ersten vor Ort – „habe sofort zwei Tote gesehen“

1 Landwirt und Ersthelfer: Johannes Figel Foto: Florian Dürr Am Sonntagabend hört Landwirt Johannes Figel einen Knall. Der 36-Jährige fährt mit seinem Traktor los – und ist als einer der Ersten am Ort des schweren Zugunglücks.







Das beschauliche Riedlingen-Zell (Kreis Biberach) war bis zum Sonntagabend selbst in Baden-Württemberg vielen kein Begriff. Am Montagmorgen war der Ort im Südosten Baden-Württembergs deutschlandweit in den Nachrichten. Der Grund ist ein tragischer: Dort hat sich ein schweres Zugunglück ereignet. Drei Menschen kamen ums Leben – es gab zahlreiche Verletzte.