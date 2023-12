Zug auf falscher Strecke: Wie konnte es zur Irrfahrt in Hüfingen kommen?

Wie konnte es zur Irrfahrt in Hüfingen kommen?

1 Für diesen Zug der S-Bahn ist am 4. Dezember mitten in Hüfingen Endstation. Foto: Feuerwehr Hüfingen

Die Bahn liefert Antworten für den Hüfinger Zugvorfall. Zwei Mitarbeiter wurden vorübergehend aus dem Dienst genommen.









So etwas kommt nicht alle Tage vor. Ein Zug gerät auf die falsche Strecke und bleibt liegen, und weil dieses Stück nicht elektrifiziert ist, fehlt den Elektromotoren der Strom zur Weiterfahrt. 150 Passagiere müssen von eifrigen Helfern der Feuerwehr und Technischem Hilfswerk aus dem Zug evakuiert werden. Die Feuerwehr übernimmt auch gleich den Weitertransport der Fahrgäste. Genau so ist das am 4. Dezember im winterlichen Hüfingen passiert. Dieser Vorfall hatte auch personelle Konsequenzen ausgelöst, zumindest vorübergehende. Der zuständige Fahrdienstleiter sowie der Führer des Triebwagens waren nach dem Vorfall nicht mehr im Dienst. Das hatte für Spekulationen gesorgt. Schnell war davon die Rede, dass zumindest einer der Bahn-Mitarbeiter suspendiert worden war, aufgrund von Fehlern.