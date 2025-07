Außer Betrieb ist derzeit die Ampel in der Balinger Wilhelm-Kraut-Straße auf Höhe der Firma Mauk Gartenwelt. Mitarbeiter Autofahrer aus Richtung des Gewerbegebiets Gehrn können daher nicht nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Es gelten die angebrachten Verkehrszeichen.

Dennis Schmidt, Pressesprecher der Stadt Balingen, informiert unsere Redaktion über die Hintergründe: Bei den derzeitigen Arbeiten handele es sich um keinen Defekt, sondern um eine geplante Maßnahme. Die Ampelanlagen werden modernisiert. Autofahrer sind dazu angehalten, mit erhöhter Aufmerksamkeit die Kreuzung zu passieren.

Es handele sich dabei um die Fortsetzung der im Mai begonnenen Modernisierungsarbeiten, bei welchen die rechte Spur der B 463 von Albstadt kommend für rund einen Monat gesperrt worden war. Damals sei – anders als derzeit – aufgrund von Fundamentarbeiten eine Sperrung nötig gewesen, erläutert Schmidt weiter.

Verkehrsknoten für B463 und B27

Finanziert wird diese Maßnahme am Verkehrsknoten zu den Zufahrten der B463/B27 in Balingen vom Bund. Im Laufe der nächsten Woche sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein und die Ampeln an der stark frequentierten Kreuzung wieder in Betrieb genommen werden.