Zufahrt zum Kraftwerk Wyhlen: In der Kraftwerksiedlung soll es leiser werden

Das Kraftwerk in Wyhlen hat eine neue Zufahrt erhalten. Am Mittwochnachmittag wurde die Brücke offiziell eingeweiht. Sie soll unter anderem die Anwohner entlasten.

Mit der Eröffnung der Zufahrt erreicht das Gesamtprojekt „Naturenergie Campus Wyhlen“ einen wichtigen Meilenstein. Sie ersetzt die bisherige Zufahrt durch die Kraftwerkssiedlung und soll so für eine deutliche Entlastung der Anwohner vom Lastwagenverkehr sorgen. Gleichzeitig verbessert sie die Sicherheit für Radfahrer, die im Bereich des Altrheins unterwegs sind.

2,5 Millionen Euro investiert Nach eigenen Angaben investierte das Unternehmen 2,5 Millionen Euro in die neue Brückenzufahrt, die auch die Erschließungssituation merklich verbessert und das angrenzende Naturschutzgebiet entlastet. Eingeweiht wurde das Bauwerk im Beisein von Daniel Schölderle, Mitglied der Geschäftsführung von Naturenergie, Bürgermeister Tobias Benz, Projektbeteiligten, Mitarbeitern des Standortes sowie Anwohnern mit einem gemeinsamen Apéro. Kurz danach öffnete sich die Schranke an der neuen Zufahrt und ein Konvoi an Fahrzeugen, angeführt von einem Fahrradkorso mit Bürgermeister Tobias Benz, Daniel Schölderle sowie dem Projektleiter Zufahrt Max Schödler, schwenkte in den Campusbereich ein. Mit den Worten „Wir sind Naturenergie für die Investitionen und das damit verbundene Bekenntnis zum Standort sehr dankbar und freuen uns auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit“ lobte Bürgermeister Benz die Erstellung der neuen Campuszufahrt. Gleichzeitig erinnerte er an die Konzeption für den Naturenergie-Campus. Beeindruckt zeigte er sich über die Qualität der neuen Zufahrt, die auf zahlreichen Brückenpfeilern errichtet wurde.

Bis zu 18,5 Meter tief

Die technischen Daten lieferte dazu Projektleiter Max Schödler. Er teilte den Anwesenden mit, dass die Zufahrtsbrücke als sechsfeldrige Stahlbetonkonstruktion ausgeführt wurde, die auf 14 Bohrpfählen in bis zu 18,5 Metern Tiefe ruht. Die besonderen Herausforderungen beim Bau der neuen Kraftwerkszufahrt erläuterte er ebenfalls.

Nahwärme kommt

Parallel zur Infrastrukturmaßnahme schreitet auch die Nahwärmeversorgung in Wyhlen voran: Über die Heizzentrale am Kraftwerk sind bereits die ersten Gebäude im Gebiet „Kapellenbach Ost“ an das Wärmenetz angeschlossen. Derzeit wird Wärme für rund 40 Wohneinheiten für die Heizung und Bautrocknung aus der Generatorenabwärme und der Hackschnitzelanlage zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen zum naturenergie Campus Wyhlen: https://www.naturenergie-holding.ch/ueber-uns/aktuelle-projekte/energie-campus-wyhlen