Zufahrt zum Kraftwerk Wyhlen: In der Kraftwerksiedlung soll es leiser werden

Das Kraftwerk in Wyhlen hat eine neue Zufahrt erhalten. Am Mittwochnachmittag wurde die Brücke offiziell eingeweiht. Sie soll unter anderem die Anwohner entlasten.
Mit der Eröffnung der Zufahrt erreicht das Gesamtprojekt „Naturenergie Campus Wyhlen“ einen wichtigen Meilenstein. Sie ersetzt die bisherige Zufahrt durch die Kraftwerkssiedlung und soll so für eine deutliche Entlastung der Anwohner vom Lastwagenverkehr sorgen. Gleichzeitig verbessert sie die Sicherheit für Radfahrer, die im Bereich des Altrheins unterwegs sind.