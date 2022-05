Foto: Watch The World/ Shutterstock

Drogen hat die Polizei am Montagnachmittag in einer Wohnanlage in VS-Marbach sichergestellt. Bei der routinemäßigen Überprüfung eines Feuerwehrlöschkastens fanden sich mehrere Verpackungen mit Marihuana und Haschisch, die Unbekannte dort versteckten.