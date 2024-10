Zünftig gefeiert wird am kommenden Samstag, 19. Oktober, in der Vereinssporthalle.

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in der Vergangenheit lädt der VfB Cresbach/Waldachtal auch dieses Jahr wieder in die Vereinssporthalle zu einer zünftigen Hüttengaudi ein.

Sie findet am kommenden Samstag, 19. Oktober, ab 20 Uhr statt. Einlass ist um 19.30 Uhr. Wahrend der „Happy Hour“ bis 20.30 Uhr gibt es Getränke zum halben Preis.

Ab 20 Uhr heizt die Band „Nightlife“ mit aktuellen Partyhits und zünftiger Volksmusik ordentlich ein und sorgt für beste Stimmung.

Zwei Bars werden geöffnet

Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz. So werden neben anderem Hüttenburger und Wies’nbier angeboten und in zwei Bars kann man mit Freunden verweilen. Die Veranstalter freuen sich, wenn die Gäste in Tracht erscheinen.

Um 17.30 Uhr steigt das AH-Fußballspiel VfB Kickers Waldachtal gegen die SG Hallwangen.