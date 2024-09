Zünftige Feier: Oktoberfest der Schramberger Stadtmusik lockt

1 Die Stadtmusik feiert alljährlich ein Oktoberfest.(Archivfoto) Foto: Kiolbassa

Das Oktoberfest der Stadtmusik bietet wieder eine Menge Auftritte und findet parallel zum Echtdampfloktreffen an der H.A.U. statt.









Lederhosen- und Dirndlfans kommen beim Oktoberfest der Stadtmusik am Samstag, 28. und Sonntag, 29. September an der H.A.U. auf ihre Kosten. Festbeginn ist am Samstag um 17 Uhr, die Stadtkapelle Furtwangen spielt ab 18 Uhr zum Fassanstich auf. Den Anstich übernimmt Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. Ab 21 Uhr sorgen die Jubilare von Lauterblech für beste Festzeltstimmung.