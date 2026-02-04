Zünfte laden ein: Zum Umzug nach Oberweier kommen so viele wie nie

Die Oberweierer „Krabbe“ sind in den letzten Vorbereitungen für die närrischen Tage. Am Rosenmontagsumzug nehmen so viele Gruppen teil wie noch nie: 25 an der Zahl.
Die „Oberweirer Krabbe“ sind eine kleine Gruppe, halten jedoch die Fahne für die Fasnacht im Ort hoch. Viele kennen sich aus den aktiven Jahren als Ministranten und andere haben einfach nur den gleichen Freundeskreis und natürlich die Lust auf eine närrische Fasent in bester Gesellschaft. Kürzlich haben sie sich im Krabben-Keller getroffen und bei einer Versammlung die närrischen Tage in den letzten vorbereitenden Zügen geplant.