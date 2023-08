Die ehemalige Jugendherberge in Villingen ist in der Nacht auf Mittwoch in Flammen aufgegangen und hat über Stunden hinweg die Einsatzkräfte beschäftigt. Der Verdacht der Brandstiftung liegt nahe.

Als Lost Pace ist die Jugendherberge in der St. Georgener Straße in Villingen, die seit sechs Jahren keine Gäste mehr empfängt, vor allem bei Jugendlichen ein Anziehungspunkt. Das leerstehende Gebäude zieht nicht nur Abenteurer, sondern auch Vandalen an. Erst im April kam es in den Räumen zu einem Brand, nachdem Unrat Feuer fing. Doch kein Vergleich zu dem, was am frühen Mittwochmorgen geschah.

Gegen 1.15 Uhr hatten Autofahrer auf der B33 der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung gemeldet, deren Ursprung zunächst unklar war. Bereits wenige Minuten später kristallisierte sich heraus, dass es tatsächlich brennt. „Es gingen mehrere Anrufe ein, dass ein Gebäude brennt“, so Feuerwehr-Einsatzleiter Christian Krause vor Ort im Gespräch mit unserer Redaktion.

Schnell war klar: Die ehemalige Jugendherberge ist betroffen. Bereits auf der Anfahrt wies ein Feuerschein den Einsatzkräften den Weg. Der komplette Dachstuhl stand auf rund 25 Metern lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr stand dabei zunächst vor mehrere Herausforderungen. Denn die Anfahrt zum Gebäude erfolgt über einen mittlerweile zugewachsenen Weg, der insbesondere für die Drehleiter wenig Rangiermöglichkeiten hergab.

Keine Personen im Gebäude

Darüber hinaus mussten, weil der Wasserdruck zunächst nicht ausreichte, eine weitere Löschwasserleitung zum Rückhaltebecken des Krebsgrabens gelegt werden. Erst nachdem die Wasserversorgung stand, konnte sich ein Trupp unter Atemschutz Zugang zum Gebäude verschaffen. Krause: „Wir haben vom Keller bis zum Dachgeschoss zunächst alles kontrolliert, ob sich eventuell Obdachlose darin aufhalten.“ Dies war glücklicherweise nicht der Fall.

Dennoch bot das leerstehende Gebäude einige Herausforderungen: Bauschutt versperrte den Weg, eingebrochene Böden sorgten für Gefahr und Glasscherben ließen teilweise die Schläuche platzen. Dessen ungeachtet konnte die Feuerwehr den Brand auch Dank des Einsatzes der Drehleiter schnell unter Kontrolle bringen. Unabhängig davon war es mit einigem Aufwand verbunden, die Glutnester, welche sich in die Zwischendecke fraßen und für die Gefahr eines erneuten Aufflammens sorgten, abzulöschen.

Kriminaldauerdienst eilt an den Einsatzort

Hierfür waren zahlreiche Atemschutzgeräteträger, die auch aus Schwenningen an den Brandort gebracht wurden, notwendig. Insgesamt waren rund 80 Kräfte der Feuerwehr an dem Einsatz beteiligt.

Währenddessen nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Hierfür eilte auch der Kriminaldauerdienst mit zwei Fahrzeugen aus Singen nach Villingen, darüber hinaus waren mehrere Streifen vor Ort. Warum der Brand ausgebrach, war zunächst unklar. Angesichts der Tatsache, dass das Gebäude stromlos ist, deutet sich eine Brandstiftung an. Neben Feuerwehr und Polizei war auch das DRK mit einem Rettungswagen, dem Organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes sowie Kräften des DRK-Ortsvereins an dem Einsatz beteiligt.