1 Züge von und nach Balingen enden in der Zeit vom 8. August bis 29. Oktober bereits in Bisingen Die Strecke ist wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Foto: Kauffmann

Die Bahnstrecke zwischen Bisingen und Balingen wird vom Montag, 8. August, bis Samstag, 29. Oktober, gesperrt. Wir fassen zusammen, was auf die Fahrgäste zukommt.















Bisingen - Grund für Streckensperrung ist die Erneuerung der Eyachbrücke bei Balingen. Die wesentlichen Erst-Informationen zur Sperrung in Fragen und Antworten:

Wie lange dauert die Fahrt von Bisingen nach Balingen mit dem Bus?

Mit dem Schienenersatzverkehr. Dieser braucht nach Angaben der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn 16 Minuten – mit dem Zug schwankt die Fahrzeit je nach Verbindung zwischen sechs und acht Minuten.

Wie realistisch sind diese 16 Minuten Fahrzeit?

Ob sich die 16 Minuten halten lassen, muss die Praxis erweisen. Einen Zwischenhalt gibt es, abhängig von der gewählten Verbindung, in Engstlatt. Die HzL schreibt in einer Pressemitteilung vorsorglich: Die Busse benötigen für die Fahrstrecke mehr Zeit als die Züge, sodass die gewohnten Anschlüsse nicht immer erreicht werden können. Die Reiseverbindungen sollten daher unbedingt vor Fahrtantritt überprüft werden.

Worauf müssen sich Fahrgäste noch einstellen?

Bedenkt man, dass aufgrund des 9-Euro-Tickets die Bahnen stärker frequentiert werden, kann es in den Bussen, die im Vergleich zum Zug viel kleiner sind, insbesondere zu Stoßzeiten beengter zugehen als im Zug.

Wie geht es von Balingen aus weiter?

Wer von Bisingen in Richtung Sigmaringen weiterfahren möchte, hat zwei Möglichkeiten: Für den IRE fährt der Bus von Bisingen zum Bahnhof Sigmaringen (mit Zwischenhalt in Balingen und Ebingen) alle zwei Stunden. Wer eine Haltestelle dazwischen erreichen will, kann vom Busbahnhof Balingen in einen Zug der HzL umsteigen.

Was machen Fahrgäste, die aus Richtung Tübingen kommen?

Unter der Woche fahren die Züge ja ohnehin bis Bisingen. Fahrgäste, die wochenends unterwegs sind, sollten jedoch darauf achten, nicht gerade in den RB66 zu steigen: Dieser endet bereits in Hechingen und zweistündlich werden die Züge über Gammertingen nach Sigmaringen umgeleitet. Der SEV für den RB 66 beginnt bereits in Hechingen.

Wo hält der Schienenersatzverkehr?

Die SEV-Busse halten in Balingen und Hechingen direkt am Bahnhof. In Engstlatt wird die Bushaltestelle "Ochsen/Rathaus" angefahren. Komplizierter wird es in Bisingen, wo unterschiedliche Halte zu beachten sind: Nur wer am Bahnhof aus dem Zug aussteigt, um mit dem Bus weiterzufahren, kann dies auch direkt am Bahnhof tun. Busse, die bereits von Hechingen kommen, halten in Bisingen an der Haltestelle "Rathaus", in der Gegenrichtung in der "Steinhofener Straße".

Können in den Bussen Fahrkarten gekauft werden?

Nein. Die Fahrkarten sollten deshalb zum Beispiel an den Automaten an den Bahnsteigen gekauft werden. Diesen und nächsten Monat gilt noch das 9-Euro-Ticket.

Können Fahrräder befördert werden?

Nein. So viel Platz ist in den Bussen leider nicht. Gepäck kann mitgenommen werden.

Wo gibt es weitere Infos?

Die detaillierten Fahrpläne sind an den Aushängen an den Bahnsteigen zu finden sowie im Internet unter www.bahn.de. Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn unter 07471/180611 oder der DB Regio-Kundendialog unter 0711/20927087.