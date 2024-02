1 Die Murgtalbahn kann wieder auf ihrer gesamten Strecke rollen. (Archivbild) Foto: AVG

Zwei Wochenenden hintereinander musste der Zugverkehr auf der Murgtalbahn unterbrochen werden. Grund waren Bauarbeiten an einem Bahnübergang in Gaggenau. Unsere Redaktion hat nachgefragt, ob die Arbeiten planmäßig abgeschlossen wurden.









Es waren keine guten Nachrichten für all jene, die gerne am Wochenende mit dem Zug einen Ausflug nach Karlsruhe machen: An gleich zwei Wochenenden musste die Murgtalbahn bei Gaggenau unterbrochen werden, weil dort an einem Bahnübergang gebaut wurde.