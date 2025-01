Züge von Freudenstadt nach Karlsruhe: Nächtliche Zugausfälle auf der Murgtalbahn nehmen kein Ende

1 Reisende müssen sich auf der Murgtalbahn wieder auf Zugausfälle einstellen. (Archivbild) Foto: AVG

Schon wieder müssen Reisende auf der Murgtalbahn mit Zugausfällen rechnen. Schuld daran sind erneut Instandhaltungsarbeiten der Deutschen Bahn. Es ist bereits das zweite Mal in diesem Monat, dass aus diesem Grund mehrere Verbindungen ausfallen müssen.









Es ist mal wieder so weit: Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) kündigt erneut nächtliche Zugausfälle auf der Murgtalbahn-Linie an. Grund sind aber nicht Arbeiten der AVG. Denn es ist wie so oft die Deutsche Bahn-Tochter „DB InfraGO“, die für die Probleme verantwortlich ist.