Züge von Freudenstadt nach Karlsruhe: Mehrere Streckensperrungen auf der Murgtalbahn geplant

Die AVG kündigt für die nächsten eineinhalb Wochen eine ganze Reihe von Streckensperrungen auf der Murgtalbahn an. Keine der Sperrungen dauert mehr als ein paar Tage, dafür ist die Liste der geplanten Maßnahmen aber umso länger. Was Bahnreisende jetzt wissen müssen.

Wer in den nächsten Tagen mit der Bahn von Freudenstadt Richtung Karlsruhe reisen möchte, muss mal wieder mit Zugausfällen rechnen. Denn die Deutsche Bahn und die AVG nehmen laut einer Pressemitteilung Instandhaltungsarbeiten und Baumaßnahmen an der Murgtalbahn und der Anschlussstrecke nach Karlsruhe vor – erneut.

Die Folge ist eine ganze Reihe an kurzzeitigen Streckensperrungen, die sich teilweise auch überschneiden. Los geht es am Mittwoch. So wird am 30. Oktober und am Donnerstag, 31. Oktober, tagsüber die Strecke zwischen Karlsruhe und Durmersheim gesperrt sein. Abends wird die Sperrung dann bis Rastatt ausgeweitet. Betroffen ist davon auch die Linie S 8, die auf der Murgtalbahn verkehrt.

Von Freitagabend, 1. November, bis Sonntag, 3. November, wird dann in Weisenbach an einer Eisenbahnbrücke über die Murg gebaut. In diesem Zeitraum fallen die Züge der Linie S 8 zwischen Gaggenau und Forbach aus.

Von Montag, 4. November, bis Mittwoch, 6. November, wird dann wieder zwischen Rastatt und Karlsruhe gebaut. Daher kommt es zu Teilausfällen, von denen auch die S 8 betroffen ist. Auch von Donnerstag, 7. November, bis Samstag, 9. November, gibt es Teilausfälle auf der Linie S 8, dann allerdings nur noch zwischen Kuppenheim und Rastatt.

Während diese Arbeiten bei Rastatt noch andauern, kommen weitere Sperrungen im Schwarzwald hinzu. So muss die Strecke zwischen Rastatt und Forbach jeweils abends am Freitag, 8. November, und am Samstag, 9. November, gesperrt werden. Hinzu kommen Sperrungen am Tag – am Samstag, 9. November, und am Sonntag, 10. November, zwischen Gaggenau und Forbach.

Während aller genannten Sperrungen wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt informieren, welche Züge fahren und ob ein Umstieg auf den Schienenersatzverkehr notwendig ist. Möglich ist das bei der elektronischen Fahrplanauskunft der AVG und dem elektronischen Fahrplan der Deutschen Bahn.