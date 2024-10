Die SWEG führt umfangreiche Baumaßnahmen an der Bahnstrecke zwischen Hechingen und Gammertingen durch. Was das für die Fahrgäste zwischen ab Samstag, 26. Oktober, bedeutet.

Arbeiten an der Bahnstrecke zwischen Gammertingen und Hechingen führen zu Behinderungen und Schienenersatzverkehr von Samstag, 26. Oktober, bis Sonntag, 10. November.

Busse fahren für Zug

Aufgrund der Bau- und Forstarbeiten fallen Züge des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn auf der Zollern-Alb-Bahn 2 zwischen Gammertingen und Hechingen aus. Die SEV-Busse weisen ähnliche Fahrzeiten wie der Zug auf, sodass die gewohnten Reiseketten und Anschlüsse in der Regel erhalten bleiben, schreibt die SWEG in einer Pressemitteilung. Die Busse halten in Hechingen am Bahnhof/ZOB an Steig 6 und in Gammertingen am Bahnhof/ZOB an Steig 3. Für alle übrigen Halte gelten die im SEV-Fahrplan aufgeführten Bushaltestellen der parallelen Buslinie 9: Schlatt B32, Jungingen Unterführung, Killer Lamm, Starzeln B32/Höfle, Hausen B32/Bahnhof, Burladingen Josef-Mayer-Straße und Rathaus, Gauselfingen Rathaus, Neufra Hohenzollernstraße und Gammertingen Europastraße.

Keine Fahrt ohne Ticket

Die SEV-Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten, an den üblichen Verkaufsstellen oder per Smartphone über die Naldo-App zu kaufen. In den Bussen können keine Fahrscheine verkauft und es können keine Fahrräder befördert werden.

Infos per Telefon

Zur Information der Fahrgäste zum Schienenersatzverkehr hat die SWEG Flyer herausgegeben. Die detaillierten Fahrpläne sind außerdem auf den Websites www.sweg.de/zollernalb, www.efa-bw.de und www.bahn.de verfügbar. Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn unter 0 74 71/18 06 11.

Das sind die Maßnahmen

Die SWEG Schienenwege GmbH wird auf der Zollern-Alb-Bahn unter anderem die Stellwerktechnik erneuern. Dazu werden Schlammstellen beseitigt und in Gauselfingen wird eine Weiche instandgesetzt; darüber hinaus werden die Gleise des Landesbahnhofs erneuert.

Gemeinsam mit der Forstabteilung der Gemeinde Neufra führt die SWEG außerdem forstliche Arbeiten durch, die der Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit entlang der Strecke Gammertingen – Neufra dienen. Deshalb ist der Fußweg entlang des Eisenbahnlehrpfads von der Fehlakapelle bis Friedhof Neufra gesperrt.