Züge fahren vier Mal die Stunde vorbei: Darum beschwert sich ein Gutacher bei der Bahn

1 Als Grund für den Lärm vermutet der Anwohner sogenannte Polygonbildung, also Unebenheiten an den Rädern der Züge. Foto: Kornfeld

Ein Gutacher beschwert sich über den Lärm, den vorbei fahrende Züge verursachen. Ein Pilotprojekt soll Abhilfe schaffen. Es soll statt an seinem Wohnhaus in St. Georgen und Hornberg umgesetzt werden.









Link kopiert



Vier Mal pro Stunde fährt ein Zug an dem Haus in Gutach vorbei, in dem Andreas Obergfell wohnt. Und jedes Mal ist, wie er berichtet, ein „metallisches, hochfrequentes Kratzen zu hören, das in den Ohren klingelt“. Nachdem 2021 die Gleise und Schwellen auf der Strecke zwischen Hausach und Gutach erneuert worden seien, habe sich die „Lärmsituation massiv verschlechtert“, sagt Obergfell im Gespräch mit unserer Redaktion und das beschriebene Geräusch sei aufgetreten. Es mache keinen Unterschied, welcher Zug vorbeifahre, der Lärm sei immer gleich störend. Eigene Messwerte hätten Spitzen-Dezibelwerte von 100 bis 110 ergeben, berichtet er weiter. In den Kurven wäre der Lärm lauter, Regen verbessere die Situation, schildert er seine Beobachtungen.