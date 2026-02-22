Züge der Murgtalbahn betroffen: Zahlreiche S-Bahnen von und nach Freudenstadt fallen aus

Die Mega-Sperrung auf der Gäubahn neigt sich dem Ende zu, da gibt es schon die nächste Hiobsbotschaft für Zugreisende. Diesmal trifft es die Verbindung von Freudenstadt nach Karlsruhe.
Ende Februar sowie Anfang März finden Bauarbeiten der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) an zwei Wochenenden ganztags auf der AVG-Stadtbahnlinie S 8 zwischen Hilpertsau und Rastatt statt. Zudem führt die DB Infrago unter der Woche nachts auf der AVG‑Linien S 8 Bauarbeiten zwischen Rastatt und Karlsruhe durch. Darüber informiert die AVG in einer Pressemitteilung