Züge der Murgtalbahn betroffen: Zahlreiche S-Bahnen von und nach Freudenstadt fallen aus

Die Mega-Sperrung auf der Gäubahn neigt sich dem Ende zu, da gibt es schon die nächste Hiobsbotschaft für Zugreisende. Diesmal trifft es die Verbindung von Freudenstadt nach Karlsruhe.

Ende Februar sowie Anfang März finden Bauarbeiten der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) an zwei Wochenenden ganztags auf der AVG-Stadtbahnlinie S 8 zwischen Hilpertsau und Rastatt statt. Zudem führt die DB Infrago unter der Woche nachts auf der AVG‑Linien S 8 Bauarbeiten zwischen Rastatt und Karlsruhe durch. Darüber informiert die AVG in einer Pressemitteilung

Aufgrund der Überschneidung der Bauarbeiten kann es zu diversen Fahrteinschränkungen kommen. Ein Schienenersatzverkehr wird während der jeweiligen Sperrungen eingerichtet.

Konkret bedeutet das für Bahnreisende: Von Freitag, 27. Februar, ab circa 19.30 Uhr bis Montag, 2. März, um 4 Uhr entfallen die S-Bahnen der Linie S 8 zwischen Hilpertsau, Gernsbach und Rastatt – und das auch tagsüber. Während der Sperrung pendeln die S-Bahnen jeweils zwischen Bondorf und Hilpertsau sowie zwischen Rastatt und Karlsruhe.

Umsteigen keine Option

In der Nacht von Samstag, 28. Februar, bis Sonntag, 1. März, entfallen zusätzlich die Züge der Linie S 8 zwischen Rastatt und Karlsruhe. Auch Umsteigen ist dann keine Option, weil ebenfalls die Züge der Linie S 7 zwischen beiden Städten ausfallen. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

In der Nacht von Mittwoch, 4. März, auf Donnerstag, 5. März, entfallen dann zwischen 22 Uhr und 4 Uhr die Züge der Linie S 8 zwischen Rastatt Karlsruhe.

Und damit nicht genug: Denn von Freitag, 6. März, ab 19.30 Uhr, bis Montag, 9. März um 4 Uhr entfallen die S-Bahnen der Linie S 8 zwischen Hilpertsau, Gernsbach und Rastatt – erneut auch tagsüber.

In den Nacht von Samstag, 7. März, bis Sonntag, 8. März und in der Nacht von Sonntag, 8. März auf Montag, 9. März entfällt jeweils zwischen 23 Uhr bis 4 Uhr die Linie S 8 zwischen Rastatt Karlsruhe.

Und auch in den Nächten von Montag, 9. März, bis Dienstag,10. März, sowie von Donnerstag, 12. März, bis Freitag, 13. März, entfallen jeweils von 22 Uhr bis 4 Uhr die Züge der Linie S 8 zwischen Rastatt und Karlsruhe.

Und es zeichnet sich schon das dritte Sperrungswochenende ab: Denn von Freitag, 13. März, ab 20.30 Uhr bis Montag, 16. März, um 4 Uhr wird die S 8 zwischen Durmersheim und Karlsruhe entfallen. Grund hierfür sind Bauarbeiten der DB Infrago zwischen Durmersheim und Karlsruhe.