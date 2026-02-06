Züchterehepaar triumphiert: Erlenzeisige aus Kürzell sind in Belgien Weltmeister geworden

Harald und Hannelore Sturmlinger triumphierten mit ihren Vögeln bei der Weltschau im belgischen Marche-en-Famenne. Dabei scheute das Züchterehepaar lange die Reise.
Wer denn eigentlich Weltmeister sei, will die Redaktion beim Ortstermin in Kürzell von Harald Sturmlinger wissen. Er und seine Frau Hannelore – oder der Vogel? „Der Vogel ist Weltmeister“, sagt Sturmlinger mit einem Lächeln. „Oder besser: die Vögel.“ Denn das Ehepaar Sturmlinger hat insgesamt acht Tiere mit nach Belgien zu seiner ersten Weltmeisterschaft genommen – und diese direkt als Sieger absolviert. Einen individuellen Namen haben die Tiere nicht, nur die Bezeichnung ihrer Gattung.