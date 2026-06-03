Zuckerrüben-Anbau in Hailfingen: Wie ein Roboter dem Bio-Landwirt hilft

Jan Rebmann setzt bei seinen Bioland-Zuckerrüben voll auf eine solarbetriebene Maschine. Sie sät und hackt und nimmt dem Bauern viel Arbeit ab. Aber alles kann sie nicht.
Das Jahr 2025 markiert einen Wendepunkt im Arbeitsleben von Jan Rebmann, denn damals wurde vieles einfacher für ihn. Der 27-jährige Landwirt und sein Vater Wolfgang Rebmann ergänzten ihren Maschinenpark um einen hochmodernen Feldroboter, solarbetrieben und GPS-gesteuert. Der Farmdroid FD20 ist seither für die zehn Hektar Zuckerrüben zuständig, die die Rebmanns jährlich anbauen. Er sät sie nicht nur vollautomatisch aus, sondern befreit sie mit seinen Hackmessern auch von Unkraut.