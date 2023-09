Gleich eine ganze Familie kann eine der Tomaten satt machen, die Familie Heiser in Sulgen geerntet hat.

Die Höhen um Schramberg sind ja nicht gerade als optimale Gemüse- und Obstbauregion bekannt – in manchen Jahren fällt indes die Ernte ganz gut aus. So auch bei Familie Heiser in Sulgen, die hier eine 1164 Gramm schwere Tomate präsentieren können.