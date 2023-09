1 Ein zweiter Wolf scheint sich in der Region niedergelassen zu haben. Foto: Wildfaces-pixabay

Geht es um Wölfe, dürfte im Kreis Calw den meisten bekannt sein: GW852m ist schon seit Jahren in der Region unterwegs. In seiner Zeit hier im Nordschwarzwald hat er auch bereits für einige Schlagzeilen gesorgt. Beispielsweise im Jahr 2018, als bei einem Angriff des Tiers 43 Schafe starben – teils vom Wolf gerissen, teils in der Enz ertrunken.