Zu WM-Beginn: Hongkonger Zoll findet WM-Fälschungen im Wert von Millionen

Trikots, Schuhe, Torwarthandschuhe: Der Zoll in Hongkong hat Zehntausende gefälschte WM-Artikel sichergestellt. Für die Ermittler ist die Suche noch nicht vorbei.
Hongkong - Mehr als 230.000 gefälschte WM-Artikel hat der Zoll in Hongkong während einer Ermittlung vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft sichergestellt. Insgesamt schätzte die Behörde den Marktwert auf 156 Millionen Hongkong-Dollar (etwa 17,2 Mio. Euro), teilte der Zoll in der chinesischen Sonderverwaltungsregion mit. Zudem nahmen die Fahnder sechs Verdächtige vorläufig fest und ließen sie später gegen Kaution frei.