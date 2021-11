VfL Nagold holt nur einen Punkt in Trossingen

Spitzenreiter VfL Nagold kam in der Landesliga auswärts gegen die Spvgg Trossingen über ein 0:0 nicht hinaus. Das robust auftretende Heimteam machte dem Favoriten wie erwartet das Leben schwer.















Spvgg Trossingen – VfL Nagold 0:0 - "Wir haben uns zu wenig Möglichkeiten kreiert", sagte VfL-Trainer Armin Redzepagic, der sein Team zugleich aber auch in Schutz nahm. "Wir mussten die Aufstellung vor dem Spiel schon gehörig umbauen, von daher geht der eine Punkt gegen einen unangenehm zu spielenden Gegner in Ordnung".

Chancenarme erste Halbzeit

Besonders in der ersten Halbzeit kamen die Nagolder in der Offensive nicht richtig zum Zug. "Die Trossinger standen tief, waren sehr zweikampf- und kopfballstark und verteidigten gut", sagte Redzepagic. Die einzige wirklich gute Chance des VfL in den ersten 45 Minuten hatte Chris Wolfer, der sich um seinen Gegenspieler drehte und plötzlich allein vor Spvgg-Torhüter Mustafa Avci stand. Anstatt überlegt ins Eck zu schieben, nagelte er den Ball aber über das Tor.

"In der zweiten Halbzeit waren wir dann einen Tick besser", sagte Redzepagic. Die beste Möglichkeit der Partie hatte David Weinhardt, der nach einer Hereingabe von Tobias Essig rund fünf Meter vor dem Tor nur noch einzuschieben brauchte, ein Trossinger Abwehrbein kam aber noch dazwischen und der Ball ging über das Tor. Essig, einer der Aktivposten der Nagolder an diesem Tag, hatte selbst noch zwei Möglichkeiten, doch auch ihm fehlte die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

Körperliche Überlegenheit

Auf der anderen Seite spielten die Trossinger bei ihren Offensivbemühungen ihre körperliche Überlegenheit aus. Sie wurden immer dann gefährlich, wenn sie mit weiten Bällen agierten, die per Kopf verlängert wurden. "Carlos Konz und Fabian Mücke hatten in der Innenverteidigung gut zu tun", sagte Redzepagic. Eindeutige Torchancen spielten sich die Gastgeber aber kaum heraus.

Elfmeterpfiff bleibt aus

Als sich beide Teams schon mehr oder weniger mit dem Unentschieden abgefunden hatten, gab es doch noch einen Aufreger. Spvgg-Torhüter Avci ließ sich auf ein Tänzchen mit Walter Vegelin ein und umspielte den VfL-Stürmer gekonnt. Dabei übersah er aber Chris Wolfer. Bevor Wolfer jedoch am Ball war, wurde er von Avci mit beiden Beinen voraus umgehauen. "Das war ein klarer Elfmeter", sagte Redzepagic. Doch der sonst souverän leitende Schiedsrichter Jonas Toranzo bewertete die Situation anders und ließ weiterspielen – auch die lautstarken Reklamationen der Nagolder halfen nichts. Im Anschluss hatte nur noch der eingewechselte Marsel Cicak eine kleine Schusschance und es blieb beim 0:0.

Trainerstimme und Statistik

Armin Redzepagic (VfL Nagold): "Wir haben uns natürlich mehr erwartet, aber gegen die zweikampfstarken Trossinger kamen wir nicht zu vielen Chancen. Die wenigen, die wir hatten, hätten wir dann halt nutzen müssen. Obwohl es zwei verlorene Punkte sind, sind wir immer noch Tabellenführer. Deshalb sage ich mir: alles halb so schlimm".

VfL Nagold: Joel Mogler (Tor), Carlos Konz, Frederic Fleischle, Niklas Schäuffele, Fabian Mücke (76. Marco Quiskamp, Kai Sieb (68. Dominik Pedro), Chris Wolfer, David Weinhardt (68. Merdan Akkilic), Tobias Essig, Johannes Fleischle, Walter Vegelin (76. Marsel Cicak).

Tore: Fehlanzeige