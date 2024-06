Dritter Tiefbrunnen in Friesenheim muss kommen

1 Am Schutterner Brunnen in der Holzgasse schießt derzeit das Wasser heraus – ein täuschender Anblick hinsichtlich ausreichend Wasser in der Gemeinde. Friesenheim benötigt einen dritten Tiefbrunnen. Foto: Bohnert-Seidel

Die Regenfälle der vergangenen Wochen täuschen: Friesenheim benötigt für die langfristige ausreichende Versorgung mit Wasser einen weiteren Tiefbrunnen. Der Gemeinderat hat für den Bau die Planungsleistungen in Höhe von knapp 550 000 Euro vergeben.









Friesenheims Bauamtsleiter Markus Reinbold sprach von einem „großen Schritt“, mit dem die Modernisierung der Trinkwasserversorgung von Friesenheim vorangehe. Mit der Planung wird das Büro Zink Ingenieure in Lauf in Kooperation mit einem Hydrogeologen aus Emmendingen beauftragt. Die Auftragssumme liegt bei knapp 550 000 Euro. Die Zukunftssicherung der Trinkwasserversorgung basiere auf einem Strukturgutachten a us dem Jahr 2020.