Verbandsliga: SC Lahr - SC Konstanz-Wollmatingen 2:2 (0:1). Der SC Lahr zeigte an diesem Wochenende Parallelen zu Borussia Dortmund – allerdings keine, die für Jubelstürme an der Dammenmühle sorgten. Wie die Dortmunder gegen Heidenheim kamen auch die Lahrer gegen einen Aufsteiger – in dem Fall den SC Konstanz-Wollmatingen – nur zu einem 2:2. Und wie bei Dortmund ist der Zähler für die eigenen Ansprüche, ganz oben mitzumischen, zu wenig.

Das betont auch der Lahrer Sportvorstand Petro Müller im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Gegensatz zu Dortmund verspielten die Lahrer allerdings nicht eine scheinbar sichere Führung, sondern kamen nach dem 0:2 in der Schlussphase zurück. „Daher war schon Freude da, dass es immerhin noch ein Punkt geworden ist“, so Müller.

Die Lahrer liegen nach dem Unentschieden mit nur fünf Punkten aus vier Spielen lediglich auf Rang acht. Müller spricht dem Team nicht die spielerische Dominanz ab. „Aber das alleine reicht nicht. Wir müssen die Gegner auch besser permanent unter Druck setzen. Wir brauchen zu viele Chancen und agieren zu passiv. Nach vorne spielen wir zu behäbig“, kritisiert der Sportliche Leiter.

Durch einen Torwartfehler von Jona Leptig gerieten die Lahrer kurz vor der Pause in Rückstand. Bei einem Freistoß von rechts zögerte der Schlussmann zunächst beim Rauslaufen und ging dann zu zögerlich zum Ball. Die Kugel flog an Leptig vorbei und am langen Pfosten musste Louis Spindler den Ball nur noch über die Linie drücken. „Da muss Jona energischer hingehen. Das weiß er auch. Aber den Fehler wird er in einem anderen Spiel wieder gutmachen. Da bin ich mir sicher“, betont Müller.

Nach der Pause fing sich der SCL das 0:2 im Anschluss an eine eigene Ecke. Im Strafraum hatten die zwei Angreifer vom Bodensee nur noch einen Verteidiger vor sich und Konstantin Hahn wurde in der Mitte mustergültig bedient (68.).

Anschließend war die Lahrer Moral geweckt. Adriano Spoth war nach einer scharfen Hereingabe von Konstantin Fries zur Stelle und hatte keine Mühe mehr, zum 1:2 zu treffen (84.). Den Schlusspunkt setzte dann Gabriel Gallus per Elfmeter in der Nachspielzeit. Ein Lahrer Spieler hatte einen Arm seines Gegners im Strafraum ins Gesicht bekommen. „Ich habe die Situation nicht genau gesehen. Aber die Proteste der Konstanzer hielten sich in Grenzen. Daher denke ich, dass der Pfiff in Ordnung war“, sagt Müller. Gallus traf flach unten links ins Eck.

Nach dem Spiel war ausgerechnet der Lahrer Spielmacher etwas angeschlagen. „Daher hat es auch nicht für die Startelf gereicht. Das ist aber wohl nicht so gravierend. Wir brauchen Gabi in den kommenden Spielen gegen tief stehende Gegner“, hält Müller fest.



SC Lahr: Leptig; Sö. Zehnle, Monga, Fries, Bohro, Häußermann (77. Lettgen), Allgaier, Spoth, Kalt, Lehmann (46. Gallus), Makaya (46. Bojang).



Tore: 0:1 Spindler (45.), 0:2 Hahn (68.), 1:2 Spoth (84.), 2:2 Gallus (90.+3/FE).