Zu wenig Schnee: Aus für Deutschlands höchstgelegene Jugendherberge

Sie liegt auf der Passhöhe des Feldbergs und ist Deutschlands höchstgelegene Jugendherberge. Doch zum Monatsende ist am Hebelhof Schluss. Warum?
Genau 70 Jahre nach ihrer Eröffnung kommt für die Jugendherberge am Feldberg das Aus. Das Haus – 1246 Meter über dem Meeresspiegel gelegen – werde zum Monatsende geschlossen, teilte der baden-württembergische Landesverband des Deutschen Jugendherbergsverband (DJH) mit. Der „Hebelhof“ zählt mit 267 Betten zu den größten im Land und ist zudem die höchstgelegene Jugendherberge in Deutschland.