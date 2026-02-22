Zu wenig Leute: Feuerwehr Welmlingen rückt oft zusammen mit den Blansinger Kameraden aus

Was bei der Feuerwehr Welmlingen im vergangenen Jahr alles lief, erfuhr man bei der Generalversammlung.

Der Kommandant der Abteilung Welmlingen der Freiwilligen Feuerwehr Efringen-Kirchen, Andreas Schailin, berichtete über die wichtigsten Ereignisse. Das letzte Jahr sei besonders gewesen, sagte er. Einsätze wurden fast immer gemeinsam mit der Blansinger Wehr gefahren, weil es in Welmlingen an Personal fehlt. Auch Übungen würden immer mehr mit den Kameraden aus dem Nachbarort durchgeführt. Bis jetzt sei man in Welmlingen noch eigenständig, so Schailin, er wünsche sich, dass man als Truppe zusammenbleibe, so lange es geht. Er lobte die Zusammenarbeit mit den Engetalwehren und der Abteilung Blansingen.

Einsätze: Vier Einsätze hatte die Welmlinger Wehr: eine Krankentragelagerung, ein Unwetterschaden und zwei Fehlalarme.

Geselligkeit: Die Abteilung Welmlingen hat sich am Maifest beteiligt, das „Wäiefescht“ veranstaltet und am Weihnachtskonvoi mitgemacht, berichtete Schailin. Schriftführer Christian Mück erinnerte an das Fasnachtsfeuer, einen Familientag, einen Wanderausflug, den Hock der Altersmannschaft, den Gerätewart-Tag, die Holzmach-Aktion für das Kreiszeltlager der Jugendwehren im Sommer und an die Neujahrsfeier.

In enger Zusammenarbeit mit dem Brauchtumsverein habe die Wehr auch die Bürgertreffs unterstützt und am Milchhüüsli verschiedene Arbeitseinsätze gehabt, zählte er auf.

Neumitglied: Als neues Aktivmitglied begrüßte Andreas Schailin Patrick Auffermann

Wahlen: Katharina Aldag wurde zur neuen Kassiererin gewählt. Sie löste damit Hendrik Wasmer in diesem Amt ab.

Übungen: Zwölf Geräteübungen und vier Unterrichtsabende wurden absolviert, davon viele gemeinsam mit den Kameraden aus Blansingen. Außerdem wurde eine Schauübung mit den Wehren aus Blansingen und Efringen-Kirchen und die Viererübung der Engetalwehren abgehalten. Die Atemschutzgeräteträger waren auf der Atemschutzstrecke in Schopfheim, und es fand eine Maschinisten-Übung statt. Auf Ebene der Gesamtwehr Efringen-Kirchen wurden Gruppen- und Zugführerschulungen durchgeführt.

Ausbildung: Drei Kameraden haben den Lehrgang als Atemschutzgeräteträger absolviert, drei Mann den LKW-Führerschein gemacht und ebenfalls drei Aktive den Maschinisten-Lehrgang abgeschlossen, hieß es.

Beförderungen/Ehrungen: Kommandant Schailin beförderte Tom Spitz und Christian Hein zu Oberfeuerwehrmännern. Für 40 Jahre aktiven Dienst wurde Hauptfeuerwehrmann Martin Ritter geehrt.

Termine: Am 21. Februar hat bereits das diesjährige Fasnachtsfeuer stattgefunden. Am 11. April ist die Wehr bei der Brauerei Waldhaus zu einer Brauereibesichtigung eingeladen. Die Einladung erfolgte aufgrund der Baumpflanz-Challenge der Welmlinger Kameraden, welche die Brauerei für eine weitere Baumpflanzaktion nominiert hatte. Am 19. April findet wieder die Viererübung der Engetalwehren statt, dieses Jahr zum 70. Mal.