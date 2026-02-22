Zu wenig Leute: Feuerwehr Welmlingen rückt oft zusammen mit den Blansinger Kameraden aus

Was bei der Feuerwehr Welmlingen im vergangenen Jahr alles lief, erfuhr man bei der Generalversammlung.
Der Kommandant der Abteilung Welmlingen der Freiwilligen Feuerwehr Efringen-Kirchen, Andreas Schailin, berichtete über die wichtigsten Ereignisse. Das letzte Jahr sei besonders gewesen, sagte er. Einsätze wurden fast immer gemeinsam mit der Blansinger Wehr gefahren, weil es in Welmlingen an Personal fehlt. Auch Übungen würden immer mehr mit den Kameraden aus dem Nachbarort durchgeführt. Bis jetzt sei man in Welmlingen noch eigenständig, so Schailin, er wünsche sich, dass man als Truppe zusammenbleibe, so lange es geht. Er lobte die Zusammenarbeit mit den Engetalwehren und der Abteilung Blansingen.