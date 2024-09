Zu wenig erneuerbare Energien: Die Stadt Dornstetten hat Aufholbedarf

1 Die Stadt Dornstetten will das Ziel der Treibhausgasneutralität bis spätestens 2040 erreichen. (Symbolbild) Foto: Romolo Tavani - stock.adobe.com/Romolo Tavani

Laut dem Bericht von Christine Lucha zur Energie- und Treibhausgasbilanz 2019 der Stadt Dornstetten liegt der Anteil erneuerbarer Energien vor Ort weit unter dem Landesdurchschnitt. Die Reaktionen im Gemeinderat fielen unterschiedlich aus.









Christine Lucha, Volljuristin, Master of Science Energiemanagement und Mediatorin, die früher bei der Energieagentur in Horb tätig war und jetzt im Landratsamt Freudenstadt in der Stabsstelle Mobilität und Nachhaltigkeit arbeitet, referierte im Dornstetten im Rahmen ihrer Nebentätigkeit bei der Energieagentur und verschaffte dem Gemeinderat einen Überblick in Sachen Energie- und Treibhausgasbilanz.