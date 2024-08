Zwei Verletzte und 35.000 Euro Schaden in Dunningen

Zwischen Bösingen und Seedorf haben sich zwei Autos am Freitagabend gegenseitig gestreift. Der Schaden geht in den fünfstelligen Bereich, einer der Fahrer musste ins Krankenhaus.









Zwei Autos haben sich am Freitagabend in der Bösinger Straße in Dunningen gestreift. Dadurch sind zwei Menschen verletzt worden, berichtet die Polizei. Es entstand außerdem ein Schaden von rund 35.000 Euro.