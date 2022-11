Blitzer in Hirsau wird an andere Stelle versetzt

1 Der Blitzer in Hirsau wurde abgebaut. Foto: Klormann

Altburger dürfen sich freuen – oder eben auch nicht: Weil ein Blitzer in Hirsau zu dicht an der Straße stand, musste er weg. Jetzt soll er in Altburg aufgestellt werden. Damit fehlen noch zwei Standorte im Stadtgebiet, die ebenfalls neue Radarfallen bekommen sollen.















Calw - 60 Zentimeter Abstand zur Straße müssten es laut den Vorgaben sein. Nur 38 Zentimeter waren es am Standort in Hirsau. Deshalb musste der Blitzer an der Wildbader Straße in Hirsau weichen. Das gab Calws Oberbürgermeister Florian Kling jüngst im Bauausschuss bekannt. Dass die Radarfalle fehlt, war einigen aufmerksamen Autofahrern da schon längst aufgefallen.